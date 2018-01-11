Песков оценил качество информации в телеграм-каналах

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Сообщения из заслуживающих доверие телеграм-каналов попадают в дайджесты, которые готовят для Владимира Путина, сообщил его пресс-секетарь Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание на низкое качество большинства сообщений в околополитических каналах.

Владимир Путин имеет возможность знакомиться с сообщениями из каналов в Telegram, но только из тех, которые заслуживают доверия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он обратил внимание на низкое качество околополитических каналов.

"Согласитесь, что большинство сообщений в политологических или околополитологических телеграм-каналах представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего. Те из них, которые более или менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест", - приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Накануне стало известно, что у Владимира Путина может появиться собственный канал в Telegram. Эти сообщения вызвали жаркие споры среди журналистов и авторов телеграм-каналов о том, читает ли президент сообщения в них.