В Госдуме предупредили о подготовке Киевом "атаки дронов" на Крым

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Украинские спецслужбы готовят "атаку дронов" на Крым, которая будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления. По словам депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека, ему стало известно об этом от крымских татар, живущих на территории Украины. Он отметил, что диверсия будет похожа на беспилотную атаку базы "Хмеймим" в Сирии.

Украинские спецслужбы планируют совершить "атаку дронов" на Крым. Об этом агентству РИА Новости сообщил депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек.

По его данным, диверсия, о подготовке которой депутату рассказали крымские татары, живущие на Украине, будет похожа на беспилотную атаку базы "Хмеймим" в Сирии.

"Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы", - уверен Бальбек.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено около 30 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

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