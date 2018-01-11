Строительство железнодорожного моста в Крым вышло на новый этап

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На новый этап вышло строительство железнодорожного моста в Крым. Строители планируют до конца 2018 года завершить работы по сооружению опор.

Строительство железнодорожного моста в Крым выходит на новый этап. В этом году специалисты планируют закончить опоры и начать укладывать между ними пролеты, передает "ТВ Центр".

Сейчас установлено уже более 90% свай. Некоторые из них уходят на глубину больше 100 метров. А максимальная высота моста над уровнем моря достигает 35 метров. Главная арка в районе фарватера уже стоит на своем месте. Работы активно ведутся на берегу - возводятся железнодорожные пути и вся необходимая инфраструктура.

Строительство автомобильной части завершается, осталось только уложить асфальт и подключить оборудование. По плану, первые машины там смогут проехать уже в этом году.