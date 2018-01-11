В суде Москвы началось рассмотрение по существу дела "бога Кузи"

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Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела организатора секты Андрея Попова, более известного как "бог Кузя". Он обвиняется в мошенничестве.

На первом заседании по существу прокурор огласил обвинительное заключение, передает "ТВ Центр". Бог Кузя (по паспорту Андрей Попов) обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, а так же участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, в 2007 году Андрей Попов организовал религиозное сообщество, по всем признакам похожее на секту. В узкий круг избранных было трудно войти, но ещё сложнее выйти. Сначала Попов называл себя епископом, а затем приказал сподвижникам именовать себя просто богом.

Бог Кузя, установили следователи, быстро определил коммерческую выгоду своей деятельности. Адептов секты он заставлял сдавать взносы, просить милостыню или попрошайничать на благо общего дела. Бог Кузя якобы мечтал построить храм, а построил финансовую пирамиду - структуру, куда люди сами несли деньги и втягивали в это сомнительное дело родных и близких.

Правоохранители вышли на след Попова в 2014 году после заявлений в полицию о побоях. Насилие - один из методов наказания в секте. Бог Кузя убеждал не только словом - ослушавшихся просто избивал. Во время обыска в одной из квартир, где жил Попов и сектанты устраивали свои встречи, были обнаружены пачки денег, религиозная литература и экзотические животные - детское увлечение Андрея Попова, в том числе крокодил, варан и австралийская ехидна.

Что касается финансов, общая сумма изъятых денежных средств по разным адресам сектантов составила 43 миллиона рублей и более ста тысяч долларов. Неработающий подпольный миллионер вёл бухгалтерию - записи стали вещдоками. Его бухгалтер также на скамье подсудимых. Третья фигурантка уголовного дела - ещё одна сподвижница.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".