В Центре Грабаря реставрируют экспонаты усадьбы Мураново

Теги: Культура искусство москва реставрация

В Центре имени Грабаря занимаются реставрацией картин и элементов интерьера из усадьбы Мураново. Специалисты дарят вторую жизнь старинным вещам, которые кажутся безнадежно испорченными.

Сначала - взмах, потом - взгляд. Глаза - в глаза. Эти люди смотрят на свою работу оценивающе-влюбленно. Не так важно, кто автор. Владимир Маяковский, как у этого полотна. Или самый плодовитый в истории - Н.Х. То есть неизвестный художник, написавший "Аллегорию осени". Раз картина сюда попала, значит, что-то случилось, передает "ТВ Центр".

"К нам приходят вещи, которые трудно восстановить в музеях. Они, как правило, аварийные. Не приходит лёгкое", - рассказала заведующая отделом реставрации масляной живописи Центра имени Грабаря Надежда Кошкина.

Иногда даже уйти не успевает. Пастель кисти Карла Барду особо впечатлительные назовут проклятой. Она долгие годы украшала стены усадьбы Мураново. Спустя ровно 133 года со дня смерти Тютчева - в июле 2006 года - усадьба сгорела от удара молнии. Обожженные, вспученные пузырями картины привезли в Центр Грабаря. Реставраторы ужаснулись, но спасли всё, что можно, и что нельзя - тоже. Оставались последние штрихи. Но спустя ровно четыре года, в июле 2010 года, загорелся сам центр.

Способ тушения пожара на улице Радио вошел во многие учебники под заголовком "Так делать нельзя". На здание центра в течение трех дней вылили столько воды и реагентов, что не выдержал асфальт - просел. Стоит ли говорить о нежной незащищенной пастели. Так работа Барду во второй раз стала погорельцем.

"Она пострадала, скорее, от реагентов, которые использовались для тушения этого пожара. И, собственно, пастель приобрела еще более трагическое состояние красочного слоя. Это видно на фотографии", - сказала художник-реставратор графики, замдиректора по науке и выставочной деятельности Центра Грабаря Ольга Тимерина.

Глаза б реставраторов не смотрели на эти снимки. А надо. Чтобы потомки оценили уровень их мастерства. Скоро пастель вернут в Мураново. А в музей-усадьбу Останкино отвезут роскошные оконные ширмы - их сейчас собирают по крошечным стеклянным кусочкам. Чтобы ответить на вопрос, почему одни фрагменты - отваливаются, а другие - держатся как новые, реставраторам пришлось провести серьезные исследования с применением метода дедукции. Впрочем, даже Шерлок Холмс опустил бы руки при виде экспоната из Гороховца. Эта груда осколков – не что иное, как декор керамической печи из купеческого дома Полякова.

"Он склеен, и восполнены некоторые фрагменты. Финальная стадия будет - восполнение этих фрагментов", - пояснила заведующая мастерской реставрации керамики и стекла Центра Грабаря Екатерина Шаркова.

Результат кропотливой работы станет подарком для жителей Гороховца. Городу в этом году - 850 лет! Вскоре после его основания появился на свет этот требник. Удивительный памятник древнерусской письменности с приписанными статьями о службе венчания. Правда, историки пока не определились с его датировкой - XIV век или начало XV. Разломаны доски, служившие обложкой, уничтожен переплет. Требник явно долго находился в воде, потому как половину его листов кто-то сгрыз.

"Появляется характерный запах и, скорее всего, он и привлекает грызунов. Кожа пахнет", - сообщил Реставратор Центра им. Грабаря Владимир Кочетков.

Не дни, не месяцы, а годы потребуются на восстановление требника. Зато результат будет не хуже, чем у этого Евангелия. Здесь есть точная датировка - XII век. И частично известна история - раритет долгие годы хранил граф Румянцев, затем он поступил на хранение в Ленинку. В каком состоянии - лучше даже не представлять. Зато теперь можно смело переписывать учебники. Под тончайшими инициалами обнаружены еще более тонкие - наброски. Почти тысячелетней давности!

Что думал человек, который создавал этих диковинных животных почти тысячу лет назад? Похоже, и это скоро узнаем. Благодаря реставраторам.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

Читайте также:

Как проходит реставрация в центре Грабаря

В центре имени Грабаря спасают картину Франца Рубо

В Центре Грабаря открылась выставка работ реставраторов. Видео

Выставка с элементами дополненной реальности открылась в центре им. Грабаря

В центре Грабаря показали личные вещи известных писателей