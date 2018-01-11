Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции

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Турецкие спецслужбы арестовали предполагаемого организатора российского посла в Турции Андрея Карлова. Его имя не разглашается.

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает "ТВ Центр". Как сообщают местные СМИ, в целях безопасности его имя держится в строгом секрете.

По данным турецкой полиции, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За связи с ней его уволили с госслужбы. Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы пять человек.

Нашего посла в Анкаре застрелили в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Посмертно ему присвоили звание Героя России.