Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции
Теги: В мире убийство турция посол
Турецкие спецслужбы арестовали предполагаемого организатора российского посла в Турции Андрея Карлова. Его имя не разглашается.
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает "ТВ Центр". Как сообщают местные СМИ, в целях безопасности его имя держится в строгом секрете.
По данным турецкой полиции, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За связи с ней его уволили с госслужбы. Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы пять человек.
Нашего посла в Анкаре застрелили в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Посмертно ему присвоили звание Героя России.
Новости по теме Убийство посла России в Турции
-
19 декабря 2017
В Москве открыли мемориальную доску Андрею Карлову
-
18 июля 2017
Оппозиционер Гюлен: ответственность за убийство Карлова должна нести Турция
-
12 июня 2017
Прокуратура Турции обвинила сторонников Гюлена в убийстве посла Карлова
-
15 февраля 2017
В Турции задержали еще одного человека по делу об убийстве Карлова