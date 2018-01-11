В Белоруссии пять человек погибли при пожаре в жилом доме

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Белорусские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в Минской области. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

При пожаре в жилом доме в населенном пункте Стайки в Белоруссии погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

"Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства гибели пяти человек на пожаре в Борисовском районе. На основании анализа первичных следственных данных, по предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Согласно показаниям очевидцев, накануне в доме компания мужчин распивала спиртные напитки и при этом осуществляла топку печного оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.