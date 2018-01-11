В WhatsApp нашли опасную уязвимость

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Популярный мессенджер WhatsApp имеет уязвимости, открывающие хакерам доступ в групповые чаты. О недостатках безопасности исследователи объявили в ходе конференции Real World Crypto.

В ходе конференции Real World Crypto, которая проходит в Швейцарии, ученые сообщили, что им удалось найти критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет в четверг "МИР24".

"Дыра" позволяет добавлять новых пользователей в общие чаты без подтверждения модератора. После этого новый юзер получает доступ ко всем сообщениям в этой группе.

В целях безопасности специалисты советуют использовать только личные сообщения в WhatsApp.