15:30, 11 января 2018

УЕФА назвал состав футбольной сборной года

Теги:  Спорт  футбол  сборная  уефа

Футбольные болельщики с помощью голосования определили состав символической сборной 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Всего за кандидатов было отдано почти 8,8 миллиона голосов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав из 11 игроков, которые вошли в символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба организации. Всего за кандидатов было отдано почти 8,8 миллиона голосов.

Итоговый состав команды года выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Защитники: Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Эден Азар ("Челси").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

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