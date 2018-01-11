УЕФА назвал состав футбольной сборной года
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Футбольные болельщики с помощью голосования определили состав символической сборной 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Всего за кандидатов было отдано почти 8,8 миллиона голосов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав из 11 игроков, которые вошли в символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба организации. Всего за кандидатов было отдано почти 8,8 миллиона голосов.
Итоговый состав команды года выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").
Защитники: Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").
Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Эден Азар ("Челси").
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
⚽️���� #TeamOfTheYear ���� ⚽️— Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.
Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz