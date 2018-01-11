Робот построит дома для колонизаторов на Марсе

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Немецкое аэрокосмическое агентство разрабатывает робота Justin, который будет строить жилища для колонизаторов Марса. Сейчас он умеет пользоваться инструментами, делать фото и загружать их в сеть, объезжать препятствия, а также ловить летящие предметы. Во время испытаний робот за несколько минут починил солнечную панель.

Робот Justin будет строить жилища для колонизаторов Марса. Его разрабатывает немецкое аэрокосмическое агентство, пишет "Русская планета".

Сейчас у него уже появился искусственный интеллект. Теперь робот умеет пользоваться инструментами, делать фото и загружать их в сеть, объезжать препятствия, а также ловить летящие предметы.

Благодаря искусственному интеллекту он может выполнять сложные задачи, работая на поверхности Красной планеты. Кроме того, Justin оснащен программой распознавания предметов и компьютерным зрением. Он способен проводить уборку помещения и осуществлять техобслуживание.

Во время недавних испытаний робот за несколько минут починил солнечную панель. Все это время его действиями руководил астронавт на Международной космической станции.