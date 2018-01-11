На экс-главу Марий Эл Маркелова завели дело о хранении боеприпасов

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СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова – дело о незаконном хранении боеприпасов. При обысках в его доме были обнаружены патроны для стрелкового оружия. На данный момент Маркелов находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве.

Следственный комитет России возбудил дело по факту незаконного хранения боеприпасов в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, при обыске в доме Маркелова были найдены патроны для стрелкового оружия. На данный момент Маркелов содержится по стражей по обвинению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.

По данным следствия, экс-глава Марий Эл получил эти средства за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Маркелов заявил, что не имеет отношения к получению денежных средств и намерен доказывать свою невиновность.

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