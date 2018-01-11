Госдеп предостерег американцев от поездок в Россию

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Госдепартамент рекомендовал гражданам США избегать поездок в Россию. Главной опасностью для американцев в дипломатическом ведомстве назвали терроризм. Кроме того, в Госдепе утверждают, что граждане США в России нередко подвергаются насилию и вымогательству со стороны представителей власти.

Госдепартамент предостерег американцев от поездок в Россию. Об этом сообщило издание "Ридус" со ссылкой на сайт дипломатического ведомства.

В разделе для путешественников на странице Госдепа в интернете все государства разделены на четыре категории. Россию отнесли к четвертой - странам, поездки в которые подлежат пересмотру.

В Госдепе считают главной угрозой для туристов на российской территории терроризм. Кроме того, в ведомстве утверждают, что американцы в России нередко подвергаются насилию и вымогательствам со стороны чиновников и полиции, а российские власти препятствуют оказанию дипломатами США помощи соотечественникам.

Решившимся посетить Россию в Госдепе посоветовали избегать демонстраций, популярных у западных туристов мест, а также следить за новостями в СМИ. Крым и Северный Кавказ американцам не рекомендуют категорически.

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