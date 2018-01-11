Под Екатеринбургом задержали убийцу с бензопилой

Теги: убийство екатеринбург Происшествие

Страшной трагедией завершилось застолье, проходившее в частном доме в Алапаевске Свердловской области. В ходе распития спиртных напитков между хозяином и гостем возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате хозяин схватил бензопилу и убил ею обидчика. Позднее сотрудники МВД Алапаевска задержали подозреваемого.

В Алапаевске Свердловской области задержан неработающий местный житель 1972 года рождения. Его подозревают в том, что в Рождество он убил своего земляка при помощи бензопилы, пишет "Русская планета".

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин первоначально намеревался пустить сыщиков по ложному следу. Он сообщил, что обнаружил в собственном доме тело знакомого с признаками насильственной смерти.

Однако в итоге потрошитель дал признательные показания и написал явку с повинной.

Как удалось выяснить следствию, застолье проходило по месту жительства подозреваемого. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина частного дома. После этого пострадавший схватил бензопилу, завел ее и "начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью". Жертва разъяренного хозяина бензопилы погибла.

"Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства", - отметил Горелых.