Генштаб рассказал об устройстве атаковавших базы в Сирии беспилотников

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В Генштабе вооруженных сил России рассказали об устройстве беспилотников, атаковавших российские военные объекты в Сирии. По словам представителя Генштаба, комплектующие для летательных аппаратов можно найти в свободной продаже, однако их сборка требует специальной подготовки.

Детали атаковавших российские военные объекты в Сирии беспилотников можно найти в свободной продаже, однако кустарная сборка летательных аппаратов невозможна. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майора Александра Новикова.

"Сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", - отметил он.

По словам представителя Генштаба, для создания беспилотников необходимо значительное время и знания в таких областях как аэродинамика и радиоэлектроника. Он отметил, что электронная начинка дронов, атаковавших российские базы исключала постановку помех их системам управления.

"Установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование, обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления", - сказал Новиков.

По его словам, для применения средств поражения с беспилотников необходимо специальное программное обеспечение. При этом, для эффективного использования боеприпасов нужно знать точные координаты целей и учитывать такие параметры, как высота, скорость полета, направление и скорость ветра.

Новиков также уточнил, что на летательных аппаратах были установлены двигатели внутреннего сгорания от мотокосилок и веломопедов.

"Как вы понимаете, без соответствующей доработки они не могут быть установлены на дроны", - заявил представитель Генштаба.

По его словам, запуск всех беспилотников, атаковавших российские базы, производился из одного места, и в относительно короткое время. Новиков показал журналистам расшифрованные данные с захваченных дронов об их запрограммированных и реальных маршрутах и точках сброса боеприпасов. Один из летательных аппаратов был оборудован видеокамерой и предназначался для контроля и корректировки нанесения ударов. Для этого, по словам Новикова, необходимо было выполнить детальные расчеты для группового применения дронов.