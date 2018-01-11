Мужчина покончил с собой после задержания в Подмосковье

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В подмосковном Щелкове мужчина совершил самоубийство после того, как его задержали сотрудники полиции. По данным следователей, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время следования в отдел полиции он ударил себя в шею канцелярским ножом и скончался позднее в больнице.

Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту самоубийства мужчины, задержанного полицией в Подмосковье. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по Московской области.

Следствие установило, что 7 января в Щелкове полиция задержала 48-летнего мужчину за нарушение общественного порядка. Во время следования в отдел полиции задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил себя в шею канцелярским ножом. После этого его доставили в реанимацию Щелковской районной больницы №2. Там он впоследствии скончался.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.