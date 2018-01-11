Путин похвалил школьников за сочинения о будущем России

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В четверг Владимир Путин встретился со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". Глава государства пообщался с победителями в парке Зарядье. Он высоко оценил работы школьников и поблагодарил их за особое внимание к развитию родных городов.

От Калининграда до Камчатки. Школьники из 60 субъектов Российской Федерации - победители конкурса эссе "Россия, устремлённая в будущее" - приехали в Москву. Чтобы уже не на бумаге, а лично поделиться представлениями о будущем, передает "ТВ Центр". Своем и страны.

Вся история России в одной комнате. Единственная в стране мультимедийная интерактивная панорама. Для многих школьников, приехавших в Москву со всей России, экскурсия по Зарядью – уже праздник. Столько неожиданных встреч. Тут и редкие животные, и уникальные артефакты времен покорения Арктики.

В конкурсе сочинений приняли участие без малого 2 миллиона школьников. Победители конкурса эссе "Россия, устремлённая в будущее" приехали в Москву, чтобы уже не на бумаге, а лично поделиться представлениями о грядущем.

"Популярно среди молодежи и среди взрослого поколения - это то, что "Ой, у нас плохая ситуация". Я попытался выразить, что мы в сами вправе менять свою ситуацию. И если скооперируемся, то нам это подвластно", - рассказал Дима из Волгодонска.

"Действительно, нужно найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе работать. Объединяются вокруг какой-то идеи, не достаточно взять лопату, все поле сам не перекапаешь, нужно найти тех, кто будет с тобой рядом. В современном мире это чрезвычайно важная задача", - отметил Путин.

Встреча с победителями конкурса. Общение в свободном формате. Тему для сочинений придумал Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока полгода назад. Президент предложил школьникам написать о том, каким они видят страну через 20 или 30 лет.

"Мне показалось, что это очень интересно и красиво написано, и интересно. Очень порадовало, что, само собой разумеется, многие пишите о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину. Видите ее красивой, интересной, развивающейся. Задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня", - рассказал Путин.

"Какой он человек будущего? Каков сценарий моей собственной жизни? Какова моя личная траектория и перспектива?" - с этих вопросов начала свое эссе Катя Иванова. 15 лет, учится в пансионе воспитанниц Министерства обороны. Железная дисциплина, расписание - по минутам. Не жалуется. Знает, чего хочет. Чтобы стать экологом через 10 лет, уже сейчас изучает проблемы и думает об их решении.

"У нас проводится очень много военно-патриотического воспитания. Я считаю, что такое же воспитание нужно экологическое. Нужно внушать, даже не со школы, со старшеклассников, их бывает уже не переучишь, а можно начинать с детского сада, когда у детей только закладывается, что хорошо, а что плохо", - говорит девушка.

А вот Ольга из Старого Оскола никак не может определиться. Мир слишком изменчив. "Это большая проблема современного поколения. Нам тяжело сейчас выбрать. Появляются новые профессии. Нам приходится изучать что-то новое. Раньше не было предмета информатика — он появился только сейчас. Это тоже заставляет задуматься, кем я буду", - рассказала Ольга Евсеева.

Матвей видит себя через 15 лет преподавателем русского и литературы. Говорит, изменит подход к обучению. Но начинать реформацию надо уже сейчас. Советует нынешним учителям не бояться заглянуть за занавес социальных сетей и налаживать "коннект" с учениками именно там.

Согласен и президент. "Дистанционное обучение у нас уже внедряется, и внедряется очень широко, Для такой страны, как наша, на огромной территории, это очень важно. И нам нужно сделать это образование доступным", - сказал Путин.

100 лучших эссе школьников заключили в сборник. И это не просто сборник сочинений. Это своего рода дорожная карта дальнейшего развития России. Организаторы надеются, что это издание прочитают самые влиятельные люди страны. Экземпляры отправят в Госдуму и правительство.

Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, "ТВ Центр".