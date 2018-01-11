Полиция дежурит в центре Парижа после дерзкого ограбления

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Вандомская площадь в центре Парижа - опять под усиленным контролем полиции. На этот раз из-за дерзкого ночного ограбления. Без единого выстрела было похищено ценностей на сумму почти в 5 миллионов евро. Пятеро преступников разбили витрины ювелирного магазина и вынесли несколько сумок, наполненных украшениями. Троих полиции удалось быстро поймать.

Вандомская площадь - архитектурное подтверждение величия Людовика XIV. Напоминание о военных успехах Наполеона. Адрес, прочно прописавшийся в туристических путеводителях, а последнее время и все чаще - в полицейских сводках. Очередное резонансное ограбление в фешенебельном отеле "Ритц". Накануне преступники ворвались внутрь расположенного здесь ювелирного бутика. И разбив витрины, похитили десятки украшений и наручных часов. Общая стоимость более 4 миллионов евро, передает "ТВ Центр".

Все случилось примерно в 6:30 вечера. Пять человек - в руках топоры, какие используют в работе пожарные - подъезжают к зданию отеля. Двое дежурят на улице. Трое входят внутрь. Что случилось дальше, никто из десятков находившихся в холле постояльцев так и не понял.

"Я была в баре отеля, когда раздались выстрелы и появились вооруженные люди. Я сразу же побежала. Со мной еще около десяти человек. Мы оказались возле какого-то офиса, увидели, что там есть сотрудники, и стали в панике ломиться туда", - рассказала очевидец происшествия.

Троих подозреваемых задержали на месте. Еще двоим удалось скрыться. Преступление, говорят следователи, было тщательно спланировано. Не учли грабители только одного. В историю отеля давно вписаны не только имена знаменитых на весь мир постояльцев - вроде Хемингуэя, Пруста или Коко Шанель. Мадемуазель прожила тут 30 лет и умерла в одном из номеров. Но и регулярные попытки дерзких ограблений. Только в прошлом году из ювелирного бутика "Шопар" хотели украсть драгоценностей на 6 миллионов евро. Поэтому систему охраны здесь совершенствуют постоянно. Сейчас полиция приезжает на вызов почти мгновенно.

"Нас вызвали люди, которые находились внутри в момент ограбления. Полиция вошла через служебный вход. Также как и преступники. И задержала подозреваемых", - сообщил представитель национальной полиции Жан-Мишель Нуге.

Часть украденного уже удалось вернуть. Убегая, преступники буквально сорили выпадавшими из карманов драгоценностями. Еще одну сумку с эксклюзивными украшениями полиция чуть позже обнаружила в одной из соседних подворотен. Так что окончательная сумма ущерба, вероятно, окажется не такой внушительной. Куда неприятнее для Парижа сейчас другое происшествие. После затяжных дождей вода в Сене поднялась настолько, что прогулочные набережные пришлось закрыть, а экскурсионные кораблики поставить на якорь. Погода, шутят парижане, ограбила городскую казну на несколько десятков тысяч евро. Вот только ее к ответственности не привлечь.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".