В Минтрансе не исключили возобновления полетов между Каиром и Москвой в феврале

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Министр транспорта Максим Соколов заявил, что полеты между Москвой и Каиром могут возобновиться в середине февраля. По его словам, на решение всех необходимых вопросов должно уйти около полутора месяцев с момента подписания указа президента об открытии авиасообщения.

Полеты между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова.

"Как я и говорил, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа на открытие авиасообщения и заключение соответствующих договоров с аэропортом Каира, с хэндлинговыми компаниями, на перезапуск работы представительства "Аэрофлота". Соответственно, это примерно середина февраля", - сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром 4 января. Документ также снимает рекомендацию туроператорам воздержаться от продажи туров в египетскую столицу.