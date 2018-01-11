Один человек погиб в ДТП под Москвой

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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Столкновение двух машин произошло на автодороге М-5 "Урал" на трассе поселок Володарского - Каширское шоссе.

В результате ДТП на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье погиб человек. Еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение двух машин произошло в 16:15 на трассе поселок Володарского - Каширское шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.