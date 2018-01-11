Арестован глава чеченского "Мемориала" Титиев

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Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев арестован Шалинским городским судом. В автомобиле правозащитника полиция нашла наркотики. Теперь Титиев пробудет под стражей в следственном изоляторе два месяца.

В Чечне Шалинский городской суд арестовал главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Как передает РИА Новости со ссылкой на члена правления организация Олега Орлова, в его машине полиция нашла наркотики.

По словам Орлова, руководитель "Мемориала" пробудет под стражей в следственном изоляторе два месяца.

В среду вечером Титиеву было официально предъявлено обвинение по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что МВД России следует направить своих сотрудников в Чечню, чтобы установить процессуальный контроль над расследованием дела Титиева. Также он направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Титиева.