Госдеп подсчитал затраты на восстановление Сирии после конфликта

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В Госдепартаменте США заявили, что на восстановление Сирии после конфликта понадобится не менее 200-300 миллиардов долларов. В ведомстве призвали Москву оказать давление на правительство Башара Асада для политического урегулирования конфликта. При этом представитель Госдепа отметил, что США по прежнему будут добиваться ухода Асада.

На восстановление Сирии после конфликта потребуется не менее 200-300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда.

"Сирия нуждается в реконструкции. Оценки стоимости варьируются, но, скажем, это 200-300 миллиардов долларов или больше. Мы считаем, что у России, Ирана, сирийского режима нет этих средств. Но они хотят определенной стабильности и легитимизации. Мы удерживаем эти средства, пока не увидим здесь прогресса", - сказал он.

Саттерфилд отметил, что США не будут принимать финансового участия в восстановлении Сирии до тех пор, пока в стране не будет проведена конституционная реформа и выборы под эгидой ООН. Дипломат также заявил, что Вашингтон призывает Москву оказать давление на президента Сирии Башара Асада для работы над политическим решением сирийского конфликта. Саттерфилд при этом отметил, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться ухода Асада.

"Стабильная Сирия безусловно требует ухода президента Асада и его режима", - сказал он.

В то же время, по словам представителя Госдепа, Россия стремится сохранить у власти действующего сирийского президента также с точки зрения стабильности.

"С моей точки зрения, Россия, помимо прочего, как и Советский Союз прежде, дорожат стабильностью и боятся хаоса. Это не просто Асад ради Асада - это стабильность и окончание угрожающего хаоса", - пояснил Саттерфилд.