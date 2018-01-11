Нетаньяху и Аббас пожелали встретиться с Путиным

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В феврале президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и главой Палестины Махмудом Аббасом. Палестинская сторона подчеркнула, что планируемые переговоры не имеют отношения к намеченной встрече российского лидера с израильским премьером.

Президент России Владимир Путин в феврале может встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а также главой Палестины Махмудом Аббасом.

Палестинский лидер должен посетить Россию 11-12 февраля. "Он прилетит в Россию 11 февраля, а встреча с президентом Путиным запланирована на 12-е. Пока еще непонятно, пройдет она в Москве или в Сочи", - приводит "Интерфакс" слова посла Палестины в России Хафиза Нофаля.

По его словам, главной темой переговоров станет решение президента США Дональда Трампа перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Также он подчеркнул, что планируемые переговоры не имеют отношения к намеченной на февраль встрече Путина с Нетаньяху.

Ранее израильский премьер заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России в ближайшие недели. По его словам, он также намерен встретиться с "тремя из четырех лидеров самых сильных стран в мире". Среди них, кроме Владимира Путина, он указал премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также президента США Дональда Трампа.

1 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Нетаньяху в телефонном разговоре договорились "в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам".