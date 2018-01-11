Путин заявил о повсеместном вмешательстве США

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в дела США. Однако, по его словам, американцы лезут везде, и должны быть готовы к встречной реакции.

США вмешиваются везде, и должны быть готовы к встречной реакции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что российская сторона не намерена вмешиваться в американские дела, в то время как США постоянно пытаются лезть в дела других стран, и считают это нормой. В то же время Путин отметил острую и агрессивную реакцию Вашингтона на недостоверную информацию о российском вмешательстве в американские выборы.

"Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал", - передает его слова "Интерфакс".

Путин отметил, что практика предвыборных кампаний в США такова, что туда не допускают практически никого. Президент напомнил, что российские СМИ объявили иностранными агентами и "достаточно агрессивно и злобно" ограничивают их работу. При этом сами США, по словам Путина, "везде суют свой нос".

"Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют. Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы не собираемся вмешиваться", - заявил президент.