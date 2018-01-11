Путин не увидел ничего зазорного в отдыхе Порошенко за границей

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Президент Украины Петр Порошенко имеет право отдыхать где хочет, уверен российский лидер Владимир Путин. Так он прокомментировал информацию, согласно которой его украинский коллега провел новогодние праздники на Мальдивах. При этом сам Путин отметил, что встретил Новый год в России, а также "на пару дней ездил в Сибирь".

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, согласно которой его украинский коллега Петр Порошенко проводил новогодние праздники за границей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается президента Украины, я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но я не считаю, что это зазорно президенту: выехать куда-то за границу и провести там какое-то время", - заявил глава государства на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

При этом, говоря о себе, Владимир Путин отметил, что встретил Новый год в России. "Я все праздники провожу в России, просто такова традиция и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз: минус 33. Но мне это нравится", - подчеркнул Путин.

Ранее СМИ сообщили, что Петр Порошенко встречал Новый год на Мальдивах, где арендовал остров.