Путин хорошо относится к большому числу кандидатов в президенты

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Президент Владимир Путин заявил, что считает предвыборные кампании благом для общества и в ходе президентской кампании хочет услышать интересные предложения о дальнейшем развитии страны.

Владимир Путин в четверг проводит в редакции "Комсомольской правды" традиционную встречу с главными редакторами крупнейших российских газет. В преддверии Дня печати президент обсуждает с журналистским сообществом состояние современных газет и журналов.

Разговор зашел и о предстоящих президентских выборах. Владимира Путина, в частности, спросили, как он относится к тому, что в этот раз ему придется конкурировать с большим числом претендентов на президентское кресло. По мнению главы государства, это нормальная ситуация.

"Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, часто всякой пены много появляется. Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность - этот повод - людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. В общем, это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию. Обостряет ее. Главное, чтобы всё велось в рамках закона и с соблюдением этических, моральных норм", - заявил Путин.