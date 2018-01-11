Путин: Россия знает, кто совершил провокацию с дронами в Сирии

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Российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов на российскую базу "Хмеймим" в Сирии. В четверг об этом заявил Владимир Путин на традиционной встрече с руководителями российских СМИ и информационных агентств. Она прошла в преддверии Дня печати.

В преддверии Дня российской печати Владимир Путин местом встречи с руководителями отечественных изданий выбрал редакцию одной из старейших и популярнейших в стране газет, передает "ТВ Центр". Ее направленность - общественно-политическая. Такой же получилась и беседа с главой государства - охватывающей самые различные сферы. После краткого поздравления с предстоящим профессиональным праздником сразу перешли к вопросам. Первый из них - на одну из самых обсуждаемых сейчас тем: о предстоящих президентских выборах. По словам Владимира Путина, то, что в этом году число конкурентов велико, это нормально и освежает дискуссию.

"Вот этот период предвыборный в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякой пены много появляется, но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность, это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем", - отметил Путин.

Всего в Центризбирком поступило 67 уведомлений об участии в предвыборной кампании на пост главы государства. Но в качестве кандидатов регистрируют далеко не всех. Так, например, семерым самовыдвиженцам было отказано. Сразу нескольким - по причине непогашенной судимости за тяжкое преступление. Но Вашингтон и его европейские союзники почему-то обеспокоились судьбой только одного недопущенного кандидата, обвинив Москву в давлении на независимых политиков и гражданских активистов.

"Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которые они опираются. И в этом смысле они прокололись. Лучше бы они промолчали", - заявил президент.

В этой связи Владимир Путин напомнил о недопустимости вмешательства в выборы. То, в чем оголтело и голословно обвиняют Москву, Вашингтон совершенно спокойно использует в политической борьбе на чужой территории. И истерика вокруг недопущенного кандидата - наглядное тому подтверждение. По словам Владимира Путина, лучше бы Штаты озаботились нормализацией отношений с Москвой. Вот это как раз в рамках национальных интересов США, подчеркнул российских лидер.

"Мы-то готовы к нормализации давно. Просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы же с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США и все время запугивают действующего президента импичментом. В качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России. Хочу еще раз подчеркнуть, это полная чушь, полный бред. Хочу выразить надежду, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и мы выйдем на уровень нормализации отношений", - сказал Путин.

На встрече была затронута и тема отношений с ближайшим соседом - Украиной. Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе вместо урегулирования был заморожен. Но решение должно полностью устраивать местное население.

"Россию вполне бы устроили, если бы были полностью реализованы Минские соглашения. Минские соглашения в полном объеме. Не выборочно, как кому-то нравится. А в полном объеме", - отметил президент.

Прокомментировал Владимир Путин и еще один конфликт, в разрешении которого Россия готова оказывать помощь – на Корейском полуострове. По словам главы государства, путем создания ядерного заряда и ракет большой дальности Ким Чен Ын решил стратегическую задачу.

"Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае, любой точки его вероятного противника. И теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить успокоить. Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий. Действовать крайне аккуратно и если уж ставить перед собой трудно решаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это через диалог и через переговоры", - заявил Путин.

Диалог возможен, уверен Путин, если все участники процесса, особенно Северная Корея, получат гарантии безопасности, а договоренности будут выполняться. Не так, как это происходит сейчас в Сирии. Российскую авиабазу в "Хмеймиме" атаковали беспилотники, направляемые террористами. Но вот взлетели они из Идлиба, с территории, контролируемой Турцией, отношения с которой, вроде бы восстановлены.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем их, кто они такие. Знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего хорошего в этом нет. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей", - указал российский лидер.

Говоря о внутрироссийских вопросах, Владимир Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров. Нынешняя, по его мнению, не отвечает реальным потребностям - стране катастрофически не хватает хорошо подготовленных специалистов по рабочим специальностям. Обсудили перспективы внедрения в России цифровой экономики и вероятность принятия закона о криптовалюте. В преддверии дня печати президент сделал российским СМИ подарок. Одобрил введение звания "Заслуженный журналист".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".