Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и вопросы сотрудничества

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность дальнейшей реализации совместных масштабных проектов, в первую очередь в энергетической отрасли. Также обсуждалась ситуация в Сирии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Путин и Эрдоган выразили удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшую реализацию масштабных проектов, в первую очередь в энергетической отрасли.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув необходимость реализации договоренностей, достигнутых в Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. В частности стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня и создания зон деэскалации. Путин обратил внимание на недавнее нападение на российские военные объекты с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии", - говорится в сообщении Кремля.

Стороны отметили приоритетный характер задач по политическому урегулированию сирийского конфликта. Весомый вклад в эту работу должен внести предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

Главы государств условились продолжать регулярные личные контакты.