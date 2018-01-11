Пентагон: США не связаны с атаками дронов на российские объекты в Сирии

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Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии, утверждает представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. Также он напомнил, что глава КНШ Джозеф Данфорд провел 10 января "сердечный обмен мнениями" с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

США никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи.

"США не были вовлечены в какие-либо атаки с применением беспилотников на военные объекты России в Сирии", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Маккензи сообщил, что глава КНШ генерал Джозеф Данфорд провел 10 января "сердечный обмен мнениями" с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым. При этом Маккензи отказался сообщать о деталях переговоров.

Между тем, руководитель пресс-службы Минобороны США Дана Уайт подчеркнула, что Пентагон не будет комментировать, кто стоит за атакой на военные объекты России в Сирии.