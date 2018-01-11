Цена нефти Brent превысила $70 впервые с декабря 2014 года

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Цена нефти марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила $70 за баррель. По состоянию на 20:17 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов поднялась до 69,77 доллара за баррель. Ранее в четверг цена Brent достигала 70,03 доллара за баррель.

Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 4 декабря 2014 года. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные торгов.

В ходе вечерних торгов в четверг цена мартовских фьючерсов поднималась до 70,03 доллара за баррель. По состоянию на 20:17 по московскому времени Brent составила 69,77 доллара за баррель.

Эксперты связывают рост цены на нефть со снижением запасов в США. Как сообщил стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга, "запасы сырой нефти США находятся на самом низком уровне с августа 2015 года".