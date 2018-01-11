Два человека погибли в ДТП на МКАД
В результате ДТП на МКАД погибли два человека. При столкновении трех автомобилей, один из них загорелся. Сейчас медики осматривают других пострадавших в аварии.
Три автомобиля столкнулись на 94 километре МКАД. В результате погибли двое, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
При столкновении один из автомобилей загорелся. Погибли люди, находившиеся внутри.
Сейчас медики осматривают других пострадавших в аварии. Две правые полосы МКАД перекрыты. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.