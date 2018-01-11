Госдеп пообещал сообщить России и Китаю об итогах встречи по КНДР в Ванкувере

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В Госдепартаменте США сообщили, что Россия и Китай будут проинформированы об итогах министерской встречи по КНДР в Ванкувере. Москва и Пекин на переговорах в Канаде не представлены.

Россия и Китай не представлены на министерской встрече по КНДР в Ванкувере, однако будут проинформированы о ее итогах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

По словам главы отдела политического планирования Госдепа Брайана Хука, контакты Пхеньяна и Сеула в преддверии Олимпиады не изменят повестку встречи в Ванкувере. В ходе министерской встречи стороны намерены обсудить "санкции, введенные в многостороннем и одностороннем порядке", а также вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова. Будет обсуждаться продолжение кампании "максимального давления" на КНДР.

Хук отметил также, что не считает возможными переговоры США и КНДР в ходе Олимпиады 2018 года в Южной Корее.

На встрече в Ванкувере ожидается присутствие министров иностранных дел 16 стран, большая часть из которых - союзники в Корейской войне, выступавшие против Северной Кореи. Председательствовать будут США и Канада.