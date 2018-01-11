В результате ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин

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В результате ДТП на юге Шри-Ланки погиб один россиянин. Еще один госпитализирован. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Галле - Матара в населенном пункте Камбурупития. Сообщается, что оба пострадавших передвигались на велосипедах и находились "в состоянии интоксикации".

В результате ДТП на юге Шри-Ланки погиб один россиянин, еще один - госпитализирован. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг утром в населенном пункте Камбурупития на трассе Гале - Матара. Двое россиян на велосипедах ехали из Велигама в Матару.

По предварительным данным, оба гражданина России находились "в состоянии интоксикации". Пострадавший доставлен в больницу города Матара.