22:56, 11 января 2018

В результате ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин

Теги:  В мире  погибшие  пострадавшие  россияне  дтп

В результате ДТП на юге Шри-Ланки погиб один россиянин. Еще один госпитализирован. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Галле - Матара в населенном пункте Камбурупития. Сообщается, что оба пострадавших передвигались на велосипедах и находились "в состоянии интоксикации".

В результате ДТП на юге Шри-Ланки погиб один россиянин, еще один - госпитализирован. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг утром в населенном пункте Камбурупития на трассе Гале - Матара. Двое россиян на велосипедах ехали из Велигама в Матару. 

По предварительным данным, оба гражданина России находились "в состоянии интоксикации". Пострадавший доставлен в больницу города Матара. 

Другие новости

В других СМИ