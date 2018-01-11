США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России

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Министерство финансов США сообщило о работе над новыми санкциями в отношении России. По словам главы ведомства Стивена Мнучина, о новых ограничительных мерах будет объявлено в ближайшее время. Санкции будут введены в соответствии с законом, подписанным Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Министерство финансов работает над новыми санкциями в отношении России, которые должны быть введены в соответствии с законопроектом, подписанным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

"Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ предусматривает ужесточение односторонних ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР.