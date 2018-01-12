Украина отвергла причастность к атакам на российские базы в Сирии

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В Минобороны Украины заявили, что они не причастны к атакам на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Ранее в Генштабе ВС России отмечали, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в дронах выступало вещество ТЭН, которое производится на Украине.

Министерство обороны Украины опровергло обвинения в причастности к атакам на российские базы в Сирии. Об этом сообщает Газета.ru.

"Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения", - сказала пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

Накануне в Генштабе ВС России рассказали про "украинский след" в атаке беспилотников на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Отмечалось, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в дронах выступало вещество ТЭН, которое производится рядом стран, в том числе на Украине.

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