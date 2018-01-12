Трамп предположил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп предположил, что у него сложились хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако отказался пояснить, общался ли он с ним лично.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности хороших отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

"У меня, должно быть, хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о резких высказываниях в адрес лидера КНДР, Трамп сообщил, что "можно увидеть от меня много такого" и отказался комментировать, общался ли он с лидером КНДР лично.

"А потом вдруг кто-то становится моим лучшим другом. Я мог бы привести вам 20 примеров, а вы могли бы привести 30. Я человек очень гибкий", - поделился американский президент.

Ранее главы обеих стран нелестно высказывались друг о друге. Выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой". Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком".

В ноябре Трамп посетовал на оскорбления в его адрес со стороны северокорейского лидера, но допустил установление в будущем дружеских отношений.

"Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", я же никогда не называю его "маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом - быть может, когда-нибудь это и случится", - написал Трамп в Twitter.

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