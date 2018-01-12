Полиция Парижа нашла все похищенные из Ritz драгоценности

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Французской полиции удалось обнаружить все вещи, похищенные грабителями из ювелирного магазина при гостинице Ritz. Дерзкое ограбление произошло в среду вечером. Cтоимость драгоценностей оценивается приблизительно в 4,5 миллиона евро.

Французской полиции удалось вернуть все драгоценности, похищенные из ювелирного магазина при гостинице Ritz в центре Парижа, передает ТАСС. Где именно были найдены украшения, пока не сообщается.

Ранее в среду полиция уже нашла часть драгоценностей - они были спрятаны грабителями в самой гостинице при их бегстве. Добыча преступников, которая предварительно оценивается в 4,5 миллиона евро, состояла из ювелирных изделий и дорогостоящих часов престижных марок, выполненных из драгоценных металлов и украшенных бриллиантами.

Дерзкое ограбление произошло в среду вечером в отеле Ritz. Пятеро мужчин разбили витрины и вынесли драгоценности. Троих налетчиков задержали, еще двое - в бегах. Через несколько часов после ограбления полиция обнаружила северо-восточнее Парижа сожженную автомашину, которую использовали преступники при бегстве.

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