США заподозрили российских хакеров в подготовке атак на ОИ-2018

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Американская компания ThreatConnect Inc заявила о возможной атаке российских хакеров на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады в Пхенчхане. Такие выводы были сделаны после регистрации трех новых доменов, которые копируют сайты комиссии WADA, антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

Американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности, заявила о возможной атаке сайтов антидопинговых агентств во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане со стороны российских хакеров.

Как передает Газета.ru, компания сделала такие выводы после регистрации трех новых доменов, которые копируют сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

При этом в ThreatConnect Inc не утверждают, что новые домены будут использоваться в злоумышленных целях. Однако, по их мнению, эти сайты могут представлять собой базу для последующих атак.

В среду хакеры Fancy Bears опубликовали свое расследование, в котором утверждали, что комиссия WADA, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР, а целью Макларена является не борьба с допингом, а расширение контроля агентства над МОК. Кроме того, по данным хакеров, исключение России из числа участников Олимпиады в Пхенчхане – это политический заказ.

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