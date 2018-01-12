Минобороны показало видео тренировочного боя Су-30СМ

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Министерство обороны России опубликовало видео с учебным боем новых истребителей Су-30СМ.

Уникальные кадры воздушного боя на сверхзвуковых скоростях представило Министерство обороны России.

В Курской области начались первые учебно-тренировочные полёты новой эскадрильи истребителей Су-30СМ, передает "ТВ Центр".

Летчики отрабатывают сложные элементы пилотажа, управление боевым самолетом на предельно малых и предельно больших высотах, а также посадку с одним неработающим двигателем и уход на второй круг.

Кроме того, экипажи Су-30СМ выполняют одиночные взлеты и в паре с истребителями МИГ-29СМТ.

Учения проходят как в дневное, так и в ночное время. В них участвуют более 15 экипажей и 10 самолетов.

