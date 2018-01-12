Цены на коньяк в России могут вырасти на треть

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В Минсельхозе выступили с предложением увеличить минимальную розничную цену на коньяк в этом году до 500 рублей за 0,5 литра. В настоящее время МРЦ на пол-литровую бутылку составляет 371 рубль. Таким образом, инициатива Минсельхоза увеличит цену более чем на треть.

Минсельхоз предложит Минфину увеличить минимальную розничную цену на коньяк в этом году до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку коньяка составляет 371 рубль. Инициатива Минсельхоза увеличит ее более чем на треть, а точнее на 34,8%.

"Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра", - сказал руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев.

По его словам, данная мера поможет отделить легальную продукцию от контрафактного товара, доля которого на рынке на текущий момент составляет около 60%.