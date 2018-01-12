Бензовоз с 20 тоннами нефтепродуктов провалился под лед на Лене

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Автоцистерна, перевозившая 20 тонн нефтепродуктов, провалилась под лед при попытке переправиться через реку Лену в Иркутской области. Водителю удалось спастись из кабины. После этого собственник машины вызвал автокран для того, чтобы поднять бензовоз, однако тот тоже ушел под лед.

В Иркутской области два автомобиля провалились под лед на реке Лена. С помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лед одной из машин - автоцистерны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ночь с 10 на 11 января, при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая 20 тонн нефтепродуктов. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственнику автомобиля был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте. При провале автомобилей произошел разлив нефтепродуктов. На следующее утро о происшествии собственник сообщил спасателям.

В районе ближайшего населённого пункта находится официальная ледовая переправа с ограничением по весу до пяти тонн - это и явилось препятствием для большегруза. Водитель направил тяжелый "Урал" в объезд переправы.

Глубина в месте провала составляет более пяти метров, расстояние до берега - 30 метров, ширина реки в данном месте - 250 метров, толщина льда в месте провала недостаточна для тяжелой техники и составляет 30 сантиметров. Эти обстоятельства осложняют проведение аварийных работ на данном участке реки.

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