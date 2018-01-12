Опрос: россияне перестали беспокоиться по поводу роста цен

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Согласно опросу, граждане России перестали беспокоиться по поводу роста цен. Соответствующее исследование провел Центробанк. Треть населения нашей страны уверена, что в этом году инфляция не превысит 4%.

Центробанк провел исследование, по результатам которого оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен опустилась до рекордно низкого уровня – 10%. Об этом сообщает газета "Известия".

"На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - отмечается в документе Банка России.

В конце 2016 года уровень ожидаемой гражданами России инфляции был гораздо выше и составлял 14,6%. При этом за прошлый год потребительские цены поднялись всего на 2,5%.

Кроме того, показатель прогнозируемого годового роста цен сократился на 8,7%, а треть населения нашей страны уверена, что в этом году инфляция не превысит 4%.