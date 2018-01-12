Власти Приморья хотят оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР
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Власти Приморья просят оставить в регионе около 10 тысяч рабочих из КНДР, несмотря на введенные Совбезом ООН санкции, которые предусматривают депортацию корейской рабочей силы на родину. В случае высылки, северокорейских рабочих могут заменить их коллеги из Узбекистана.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обсудил с генеральным консулом КНДР судьбу 10 тысяч северокорейцев, которые работают в регионе, несмотря на санкции Совбеза ООН, сообщает "Интерфакс".
"Встречался с генеральным консулом КНДР. Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение - те рабочие, которые уже находятся в Приморье, мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранение этого количества рабочих. Примерная такая договоренность есть. Поэтому больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была", - рассказал он.
По словам Тарасенко, заменить граждан КНДР можно будет рабочими из стран СНГ, в частности, переговоры о привлечении рабочих ведутся с Узбеикстаном.
Ранее Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на испытания Пхеньяном баллистических ракет. Согласно обновленному документу, рабочие КНДР, работающие за рубежом, должны вернуться в страну. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.
Всего в России трудятся порядка 35 тысяч северокорейских рабочих. По словам Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтон проводит много переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для того, чтобы "закрыть этот поток рабочей силы".
В декабре замглавы МИД Игорь Моргулов заявил, что высылка северокорейских рабочих из России будет проходить постепенно по мере истечения срока их трудовых договоров, отметив, что речи о немедленной депортации или разрыве контрактов не идет.
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