09:12, 12 января 2018

Дегтярев: WADA стало инструментом в руках Дядюшки Сэма

Теги:  События. 25-й час  видео  допинг  спорт

Целями доклада Ричарда МакЛарена было отстранение России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане. Такой вывод делается в расследовании, опубликованном хакерской группой Fancy Bear. В сети выложены подборки документов и переписка ряда крупных международных спортивных функционеров. Основной целью американских и канадских инициаторов доклада является дискредитация МОК, борьба за большие деньги и власть в мировом спорте.

О докладе Fancy Bear в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Комментарий депутата смотрите в видео.

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