Дегтярев: WADA стало инструментом в руках Дядюшки Сэма

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Целями доклада Ричарда МакЛарена было отстранение России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане. Такой вывод делается в расследовании, опубликованном хакерской группой Fancy Bear. В сети выложены подборки документов и переписка ряда крупных международных спортивных функционеров. Основной целью американских и канадских инициаторов доклада является дискредитация МОК, борьба за большие деньги и власть в мировом спорте.