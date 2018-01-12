Дегтярев: WADA стало инструментом в руках Дядюшки Сэма
Теги: События. 25-й час видео допинг спорт
Целями доклада Ричарда МакЛарена было отстранение России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане. Такой вывод делается в расследовании, опубликованном хакерской группой Fancy Bear. В сети выложены подборки документов и переписка ряда крупных международных спортивных функционеров. Основной целью американских и канадских инициаторов доклада является дискредитация МОК, борьба за большие деньги и власть в мировом спорте.
О докладе Fancy Bear в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Комментарий депутата смотрите в видео.
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