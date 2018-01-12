Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

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В Тамбовской области произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, еще три человека пострадали. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства столкновения.

В результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Тамбовской области погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В региональном управлении МЧС отметили, что авария произошла на 81 километре автодороги "Тамбов-Пенза". По данным полиции, столкнулись автомобиль ВАЗ-2108 и грузовик "ГАЗель". По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, еще три человека пострадали.

В настоящее время специалисты выясняют все причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

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