В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров

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В Сирии за неделю в свои дома вернулись около двух тысяч мирных жителей. За это время российские военные провели три гуманитарных акции, местному населению доставлено восемь тонн продовольствия. Такие данные приводит наше военное ведомство. А в столице Арабской республики восстановлен завод по производству телевизоров. Предприятие находится в ста метрах от границы с зоной деэскалации "Восточная Гута", которую контролирует вооруженная умеренная оппозиция.

Через разбитые стекла хорошо видны разрушенные здания. За ними дым. В полукилометре отсюда — участок, который пока еще под контролем оппозиции. Половина цехов некогда крупного предприятия, известного во всей Сирии, простаивает. Оборудование разбито во время обстрелов террористами, сообщает "ТВ Центр". В ящиках – детали для производства телевизоров.

Но тревожные времена уходят в прошлое. Завод, который два года был закрыт и наполовину разграблен, постепенно оживает. И сегодня вновь на конвейере – современные телевизоры.

Несмотря на опасное соседство с боевиками, руководство завода "Сироникс" сумело возобновить работу двух линий. На одной телевизоры собирают. На другой настраивают.

На предприятии остро не хватает специалистов. Поэтому приходится набирать людей, даже не знакомых с высокими технологиями. Подготовка идет экспресс–методом. Спрос на телевизоры в Сирии снова растет. "Сироникс" мог бы их экспортировать, но мешают санкции.

Предприятие вполне могло бы восстановить свои позиции на рынке. И очень быстро, даже не смотря на такое состояние. Но кроме санкций, есть еще проблема — не хватает капитала. Для выхода на полную мощность необходимы полтора миллиона долларов.

Сегодня руководство завода ищет спонсоров и уверено, что бизнесмены, готовые вложить деньги, найдутся. Тем более что это исключительно сирийский бренд. Выпускает телевизоры уже больше 40 лет. И до войны был очень популярен на арабском востоке.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.