Убийцу Немцова Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков

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Убийцу политика Бориса Немцова, бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков в Иркутске. В июле Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, а его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию для бывших силовиков, сообщает РИА Новости.

Адвокат уточнила, что соучастник Дадаева Хамзат Бахаев этапирован в ИК-11 Кирово-Чепецка. Местоположение братьев Анзора и Шадида Губашевых неизвестно. Пятый осужденный Темирлан Эскерханов находится в Москве, так как в отношении него начался второй судебный процесс об оскорблении следователя.

13 июля 2017 года Дадаева, братьев Губашевых, Эскерханова и Бахаева приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей для каждого. В октябре суд отменил осужденным штраф, но срок наказания оставил неизменным.

Следственный комитет утверждает, что осужденные – всего лишь исполнители преступления. Вопрос, кто заказал убийство, до сих пор не ясен. Следователи выделили в отдельное производство уголовного дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

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