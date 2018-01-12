10:03, 12 января 2018

Убийцу Немцова Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков

Теги:  Уголовное дело  убийство  колония  иркутск  немцов

Убийцу политика Бориса Немцова, бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков в Иркутске. В июле Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, а его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию для бывших силовиков, сообщает РИА Новости.

Адвокат уточнила, что соучастник Дадаева Хамзат Бахаев этапирован в ИК-11 Кирово-Чепецка. Местоположение братьев Анзора и Шадида Губашевых неизвестно. Пятый осужденный Темирлан Эскерханов находится в Москве, так как в отношении него начался второй судебный процесс об оскорблении следователя.

13 июля 2017 года Дадаева, братьев Губашевых, Эскерханова и Бахаева приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей для каждого. В октябре суд отменил осужденным штраф, но срок наказания оставил неизменным.

Следственный комитет утверждает, что осужденные – всего лишь исполнители преступления. Вопрос, кто заказал убийство, до сих пор не ясен. Следователи выделили в отдельное производство уголовного дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Читайте также:

Кадыров рассказал о своем отношении к Немцову

ЕСПЧ обязал России выплатить €6 тыс одному из осужденных по делу Немцова

Жанна Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

Защита Дадаева обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова

Новости по теме Дело Бориса Немцова

Другие новости

В других СМИ