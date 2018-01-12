В День святого Валентина в Москве поженятся 130 пар

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В столице в День всех влюбленных собираются пожениться 130 пар. В этом году праздник выпал на среду. При этом по словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам.

В День святого Валентина в столице собираются пожениться 130 пар. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"130 пар собираются пожениться в столице в День всех влюбленных, 14 февраля. В этом году праздник выпал на среду", - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По ее словам, в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам. Муравьева подчеркнула, что данную статистику помогают улучшить памятные среди влюбленных пар даты, к которым относится и День святого Валентина.