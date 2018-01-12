В Москве планируют открыть 27 новых гостиниц в 2018 году

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В текущем году в столице планируют открыть 27 новых гостиниц. Об этом говорится в сообщении Москомстроинвеста. В настоящее время в городе насчитывается 1183 гостиницы в общей сложности на 67,7 тысячи номеров.

В столице в этом году планируют открыть 27 новых гостиниц почти на 5,6 тысячи номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Москомстройинвест.

"На площадках 20 объектов, подлежащих вводу в 2018 году, ведутся строительно-монтажные работы на разных стадиях строительства", - говорится в сообщении. В Москомстройинвесте подчеркнули, что по оставшимся объектам ведется оформление разрешительной документации.

При этом восемь гостиниц планируют ввести в эксплуатацию в первом и втором кварталах этого года. Они вместят в себя более 1,7 тысячи номеров.

Всего в настоящее время в городе располагаются 1183 гостиницы в общей сложности на 67,7 тысячи номеров.