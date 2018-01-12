Электричка насмерть сбила человека в Подмосковье

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Электропоезд сбил мужчину на железнодорожной станции "Кратово" в Московской области. Пострадавший скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося.

Электричка насмерть сбила человека на железнодорожной станции "Кратово" Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Утром 12 января на станции "Кратово" электропоезд сообщением "Москва-платформа 47 километр" смертельно травмировал мужчину, переходившего пути в неположенном месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время на место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они проводят проверку по факту случившегося.

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