В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на $236 тысяч

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Домработница обокрала работодателей в центре Москвы на 236 тысяч долларов. Со слов потерпевшей, женщина якобы изготовила дубликат ключей от сейфа и на протяжении шести лет обворовывала ее.

Московская полиция проверят информацию о хищении 236 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей) из квартиры в центре столицы, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме в Сеченовском переулке. Со слов адвоката хозяйки квартиры, 42-летняя домработница тайно изготовила дубликат ключей от сейфа и за шесть лет работы похитила 236 тысяч долларов.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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