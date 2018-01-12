В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на $236 тысяч
Теги: деньги квартира Происшествие кража
Домработница обокрала работодателей в центре Москвы на 236 тысяч долларов. Со слов потерпевшей, женщина якобы изготовила дубликат ключей от сейфа и на протяжении шести лет обворовывала ее.
Московская полиция проверят информацию о хищении 236 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей) из квартиры в центре столицы, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел в доме в Сеченовском переулке. Со слов адвоката хозяйки квартиры, 42-летняя домработница тайно изготовила дубликат ключей от сейфа и за шесть лет работы похитила 236 тысяч долларов.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
Неизвестные украли $400 тысяч из банковской ячейки пенсионера в Москве